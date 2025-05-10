Политик подчеркнул, что попытки Запада изолировать Россию давно потеряли свою актуальность. Саммит БРИКС в Казани 2024 года, по его словам, окончательно разрушил иллюзии западных стратегов, а участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы в Москве стало ярким подтверждением невозможности изоляции страны.
«Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден», — написал Пушков в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что мировая пресса назвала Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года «грандиозным». Присутствие более 25 иностранных лидеров на Красной площади в этот день продемонстрировало международную поддержку России вопреки стараниям Запада добиться её изоляции.