Песков указал на необходимость учитывать нюансы при обсуждении перемирия

Ранее политолог Рожин высказал ряд предположений о том, какими могут быть нюансы, требующие уточнения при обсуждении вопроса о перемирии. Эксперт указал на то, что в закрытом режиме обсуждается гораздо больше вещей. Они касаются не только «месячного перемирия» и будущего «условного мира».