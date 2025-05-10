Песков указал на необходимость учитывать нюансы при обсуждении перемирия

Обсуждение 30-дневного перемирия между Россией и Украиной невозможно без учета целого ряда нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Владимир Путин выступает за установление перемирия сроком в 30 дней.
Накануне Песков заявил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что 30-дневное перемирие в зоне украинского конфликта может начаться уже в ближайшие выходные, требуют уточнения того, что именно имел в виду канцлер.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала на то, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки.
Ранее политолог Рожин высказал ряд предположений о том, какими могут быть нюансы, требующие уточнения при обсуждении вопроса о перемирии. Эксперт указал на то, что в закрытом режиме обсуждается гораздо больше вещей. Они касаются не только «месячного перемирия» и будущего «условного мира».
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает установление перемирия с Украиной в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин детально объяснил американскому лидеру Дональду Трампу все нюансы концепции 30-дневного перемирия на Украине. В телефонном разговоре 18 марта 2025 года, который продлился около двух часов, у российской стороны была возможность спокойно и подробно донести до Вашингтона все белые пятна и опасения, касающиеся этой идеи.
Кроме того, Песков рассказал, зачем Владимир Путин предложил на время празднования 80-летия Великой Победы трёхдневное перемирие Украине. Это было проверкой, призванной уточнить готовность Киева искать решения мирного завершения конфликта.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве 9 Мая, отвечая американскому телеканалу NBC на вопрос, должен ли сейчас президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, уточнил, что Путин никому ничего не должен. Белорусский лидер также подчеркнул готовность российского президента к установлению прочного мира, а не только перемирия.