Мадуро поздравил Россию с Днём Победы и назвал впечатляющим парад в Москве

Напомним, торжества по случаю юбилея Победы в Москве завершились масштабным салютом. За десять минут столичное небо озарили свыше 10 тысяч фейерверков различных калибров — от 105 до 310 мм. Залпы производились с 16 исторических площадок во всех административных округах силами Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.