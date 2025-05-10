Лавров двумя словами выразил восхищение Фицо: вот что он сказал

Москва положительно оценивает независимый курс премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Любуемся вами!», — сказал российский министр главе словацкого правительства перед началом переговоров в Москве, пишет ТАСС.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо не должен был ехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, но должен был в этот день отправиться в Киев. Словацкий премьер дал резкую отповедь Каллас, сравнив позицию ЕС с «железным занавесом».
Напомним, несколько стран Балтии закрыли для спецборта Фицо свое воздушное пространство, и европейскому лидеру пришлось добираться «окольными путями» до столицы России.
Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин принял в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца премьер-министра Словакии Роберта Фицо.