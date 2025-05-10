Лавров двумя словами выразил восхищение Фицо: вот что он сказал

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо не должен был ехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, но должен был в этот день отправиться в Киев. Словацкий премьер дал резкую отповедь Каллас, сравнив позицию ЕС с «железным занавесом».