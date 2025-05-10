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Глава КСП Челябинской области получил президентскую награду

Андрей Пшеницын удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Вечерний Челябинск

Награда присуждена за многолетнюю добросовестную работу и достижения в профессиональной деятельности. Андрей Пшеницын имеет более чем 30-летний стаж службы в органах власти Челябинской области. С 1999 года он занимал различные должности в министерстве финансов региона, а в 2010 году был назначен его руководителем. В декабре 2022 года Андрей Пшеницын перешел на пост председателя Контрольно-счетной палаты области, где продолжает осуществлять контроль над использованием бюджетных средств и эффективностью управления финансами.