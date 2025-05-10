Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

9 мая председатель государственных дел КНДР вместе с дочерью посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы передать поздравления от всего руководства народной республики, включая партию, правительство и парламент. «Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ — 9 мая, которое является днем бесценной победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы родины и человечества», — информирует ЦТАК.