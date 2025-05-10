Ким Чен Ын назвал День Победы общим для России и КНДР праздником

9 мая председатель государственных дел КНДР вместе с дочерью посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы передать поздравления от всего руководства народной республики, включая партию, правительство и парламент. «Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ — 9 мая, которое является днем бесценной победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы родины и человечества», — информирует ЦТАК.
8 мая во время приема посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора также указал на общность праздника, отметив, что в ходе Второй мировой войны японским милитаристам в Северо-Восточной Азии противостояли корейские партизаны Ким Ир Сена.
Руководитель народной республики 9 мая также отметил, что День Победы имеет огромное значение для мировой истории и что корейский народ «разделяет радость Победы с друзьями из союзного государства».
Ким Чен Ын также передал корзину с цветами. Председатель государственных дел отметил, что Россия и КНДР за 80 лет показали бесчисленные примеры братства и солидарности, которые вписаны в историю. Как передает ЦТАК, лидер КНДР «выразил уверенность, что Россия непременно свершит дело строительства великого могучего государства, и от всей души пожелал российскому народу вечного процветания и счастья».