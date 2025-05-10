Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS

Ранее Life.ru писал, что Пентагон выделил более 18 миллиардов долларов на новые атомные подлодки типа «Вирджиния». В то же время Минобороны США хочет сократить присутствие американского контингента в Европе — из восточноевропейских стран в ближайшее время могут вывести 10 тысяч солдат.