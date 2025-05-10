Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS

По официальной информации Пентагона, вопрос о месте проведения работ и условиях финансирования будет определён для каждого конкретного заказа отдельно. А вот срок выполнения уже известен — завершить все работы планируют к 31 мая 2027 года.
В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что США активно модернизируют свои вооружённые силы и вкладывают серьёзные средства в развитие передовых технологий.
Ранее Life.ru писал, что Пентагон выделил более 18 миллиардов долларов на новые атомные подлодки типа «Вирджиния». В то же время Минобороны США хочет сократить присутствие американского контингента в Европе — из восточноевропейских стран в ближайшее время могут вывести 10 тысяч солдат.