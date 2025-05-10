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Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин делает все для урегулирование ситуации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

Он подчеркнул, что российский лидер делает все возможное для решения проблемы и достижения урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Однако «не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию», сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что Киев не готов к переговорам с Россией для урегулирования конфликта.

Песков также подчеркивал, что временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок оружия Украине.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о невозможности урегулировать украинский конфликт без прямого диалога с Путиным.