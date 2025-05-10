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Песков призвал к прекращению поставок оружия ВСУ в рамках возможного перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что любые договорённости о прекращении огня между Москвой и Киевом должны сопровождаться остановкой поставок западного вооружения Украине.

Источник: Life.ru

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» — задался вопросом Песков.

На вопрос журналистки о том, хочет ли Россия остановки этих поставок, представитель Кремля пояснил, что перемирие при продолжающейся военной поддержке Украины лишь сыграет ей на руку и создаст для неё односторонние преимущества.

Ранее спикер Кремля прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что установить 30-дневное перемирие на Украине возможно уже на этих выходных. Песков посоветовал уточнить у самого Мерца, что он хотел этим сказать.