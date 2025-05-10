Песков назвал условие для перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 10 мая, заявил, что условием для установления продолжительного временного перемирия с Украиной является прекращение поставок западного оружия украинским вооруженным силам.
По его словам, продолжение поставок оружия предоставит Украине преимущество, позволив ей проводить мобилизацию и перебрасывать новые силы на фронт, чего Россия не допустит.
— Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?..В противном случае это будет иметь преимущество для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска, — объяснил Песков в интервью ABC News.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия России на это предложение.
До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.