Песков назвал условие для перемирия с Украиной

— Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?..В противном случае это будет иметь преимущество для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска, — объяснил Песков в интервью ABC News.