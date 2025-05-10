«Путин хочет всё»: Трамп пожаловался, что переговоры с Россией и Украиной лишили его сна

По информации The Wall Street Journal, американский лидер пожаловался на упрямство президента России Владимира Путина, который, по его словам, «хочет всё». Хозяин Белого дома шокирован несговорчивостью обеих сторон конфликта и даже допустил, что глава РФ изменился с тех пор, как он в последний раз был на посту.
Если до этого Трамп заявлял, что убедить Киев будет сложнее, чем Москву, теперь высокопоставленные чиновники администрации президента США утверждают, что именно Россия блокирует 30-дневное прекращение огня, требуя от Украины всё больше уступок. Несмотря на пессимистичные настроения, команда Трампа надеется, что ему удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров.
«То, что произойдёт после этого, будет уже их делом, что позволит Соединённым Штатам сосредоточиться на других приоритетах», — пишет WSJ со ссылкой на чиновников Белого дома.
Помимо Украины, Вашингтон столкнулся с серьёзными трудностями в вопросе прекращения войны в секторе Газа. По словам Трампа, найти решение проблемы в этом регионе крайне сложно, поскольку «они воюют тысячу лет».
Накануне Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию на линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает эту идею, но реализацию прекращения огня необходимо обсуждать. Представитель Кремля также подчеркнул, что на протяжении перемирия Запад не должен поставлять ВСУ оружие.