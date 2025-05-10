«Путин хочет всё»: Трамп пожаловался, что переговоры с Россией и Украиной лишили его сна

По информации The Wall Street Journal, американский лидер пожаловался на упрямство президента России Владимира Путина, который, по его словам, «хочет всё». Хозяин Белого дома шокирован несговорчивостью обеих сторон конфликта и даже допустил, что глава РФ изменился с тех пор, как он в последний раз был на посту.