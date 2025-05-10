В США откажутся от гендерных и расовых квот при отборе военных

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что теперь зачислять в военные учебные заведения будут зачислять «исключительно по заслугам», а не по квотам. Он уточнил, что больше не будут учитываться раса, этническая принадлежность или пол. «Наши офицеры будут лучшими из лучших — и точка», — написал Хегсет в соцсети Х*, сопроводив пост фотографией меморандума.