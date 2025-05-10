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В США откажутся от гендерных и расовых квот при отборе военных

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о меморандуме с критериями оценки, основанными на личных достижениях и заслугах абитуриентов, поступающих в элитные военные учебные заведения США.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны США выпустило меморандум для высшего руководства с критериями оценки, основанными на личных достижениях и заслугах абитуриентов, поступающих в элитные военные учебные заведения (MSA).

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что теперь зачислять в военные учебные заведения будут зачислять «исключительно по заслугам», а не по квотам. Он уточнил, что больше не будут учитываться раса, этническая принадлежность или пол. «Наши офицеры будут лучшими из лучших — и точка», — написал Хегсет в соцсети Х*, сопроводив пост фотографией меморандума.

Согласно документу дается 30 дней для пересмотра критериев оценки кандидатов и начала набора в MSA на 2026 год, основываясь на выдающихся спортивных достижениях абитуриентов, их предыдущей военной службе или академических успехах в подготовительной школе.

В будущем кандидатов будут оценивать в нескольких номинациях, основывать на достижениях. Назначения получат те кандидаты, у которых будет самый высокий рейтинг.

Отмечается, что эта инициатива реализуется в рамках меморандума «Восстановление боевых сил Америки», выпущенного Хегсетом 29 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что армия США может сократить численность личного состава на 30−90 тысяч человек.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.