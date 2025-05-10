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Песков поделился ожиданиями России от США в отношении Украины

Песков: Россия надеется, что помощь Трампа принесет Киеву мудрость.

Источник: Комсомольская правда

Россия рассчитывает, что США помогут киевскому режиму принять более мудрые решения. Об этом в беседе с телеканалом ABC News рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что посредничество США и президента Трампа поможет Киеву проявить больше гибкости, политической воли и мудрости», — отметил Песков.

Представитель Кремля также констатировал, что Украина стремится избежать переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

По информации пресс-секретаря президента России, глава государства Владимир Путин поддерживает идею о долгосрочном прекращении огня с Украиной. Однако, как подчеркнул Песков, при рассмотрении этого вопроса следует учитывать все детали. В частности, Россия не пойдёт на перемирие, если Запад продолжит вооружать Украину.

Недавно в США назвали одно из главных условий скорого урегулирования конфликта. По мнению спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, разрешить конфликт на Украине без прямых переговоров невозможно.