Россия рассчитывает, что США помогут киевскому режиму принять более мудрые решения. Об этом в беседе с телеканалом ABC News рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что посредничество США и президента Трампа поможет Киеву проявить больше гибкости, политической воли и мудрости», — отметил Песков.
Представитель Кремля также констатировал, что Украина стремится избежать переговоров по урегулированию конфликта с Россией.
По информации пресс-секретаря президента России, глава государства Владимир Путин поддерживает идею о долгосрочном прекращении огня с Украиной. Однако, как подчеркнул Песков, при рассмотрении этого вопроса следует учитывать все детали. В частности, Россия не пойдёт на перемирие, если Запад продолжит вооружать Украину.
Недавно в США назвали одно из главных условий скорого урегулирования конфликта. По мнению спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, разрешить конфликт на Украине без прямых переговоров невозможно.