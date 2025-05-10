Песков поделился ожиданиями России от США в отношении Украины

По информации пресс-секретаря президента России, глава государства Владимир Путин поддерживает идею о долгосрочном прекращении огня с Украиной. Однако, как подчеркнул Песков, при рассмотрении этого вопроса следует учитывать все детали. В частности, Россия не пойдёт на перемирие, если Запад продолжит вооружать Украину.