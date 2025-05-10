Пакистан подтвердил удары по военным объектам Индии

Вооруженные силы Пакистана в ходе ответных действий нанесли ракетные удары по военным объектам Индии, откуда велись атаки на исламскую республику. Об этом сообщили в межведомственной службе по связям с общественностью пакистанской армии.
«Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око», — подчеркнули в ведомстве.
Атаке, в частности, подверглись авиабаза Удхампур, аэродром Патханкот, склад ракет BrahMos в Биасе и штаб бригады ВС Индии под названием G-Top.
Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар отметил, что удары по территории Индии носят оборонительный характер. Он добавил, что ВС Пакистана приведены в состояние повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что в индийском регионе Джамму после атаки Пакистана погибли пять человек.