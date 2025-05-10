Трамп признался, что не может спать из-за сложностей украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность трудностями в урегулировании российско-украинского конфликта. Он отметил, что эта проблема не дает ему спать по ночам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам Трампа, отвечая на вопрос одного из доноров о ключевых внешнеполитических вызовах, он указал на сложность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который, как утверждает Трамп, стремится к полному контролю.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что прекращение конфликта в секторе Газа также представляет серьезную проблему, поскольку стороны ведут борьбу на протяжении тысячелетия, что затрудняет поиск решения, передает РБК.
Глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, где заявил, что Киев готов к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия Москвы на это предложение.
До этого Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.