Трамп признался, что не может спать из-за сложностей украинского конфликта

До этого Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.