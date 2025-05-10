Трамп признался, что перестал спать по ночам из-за Украины: что тревожит президента США

По информации источника, Трамп на встрече с ведущими спонсорами в штате Флорида сообщил о растущем разочаровании в контексте урегулирования украинского конфликта. Как передает WSJ, Трамп признался, что попытки урегулировать кризис на Украине вызывают у него бессонницу.