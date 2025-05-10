Президент США Дональд Трамп перестал спать по ночам. Американского лидера мучает бессонница из-за конфликта на Украине и попыток его урегулировать. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации источника, Трамп на встрече с ведущими спонсорами в штате Флорида сообщил о растущем разочаровании в контексте урегулирования украинского конфликта. Как передает WSJ, Трамп признался, что попытки урегулировать кризис на Украине вызывают у него бессонницу.
Отмечается, что не только из-за Украины Трамп перестал спать по ночам: глава Белого дома озадачен попытками разрешить многовековой конфликт в секторе Газа.
Как ранее писал KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва благодарна Трампу за усилия в урегулировании на Украине. В Кремле рассчитывают, что содействие Трампа придаст киевскому режиму больше мудрости при принятии решений.