Власти Пакистана прокомментировали военную операцию против Индии

О начале военной операции Пакистан объявил сегодня, 10 мая. СМИ страны сообщали, что в результате обстрелов пострадали индийские авиабазы Удхампур и Патханкот. Пострадали и другие военные объекты. Индийские СМИ сообщали также о массированных налетах БПЛА. Агентство PTI опубликовало информацию о том, что в Джамму и Кашмире погиб высокопоставленный индийский чиновник. Страны «Группы семи» (G7) призвали Индию и Пакистан снизить градус напряженности в регионе.