Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Пакистана и Индии

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщается, что 9 мая государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с начальником штаба Сухопутных войск Пакистана, генералом Асимом Муниром предложил содействие Вашингтона в разрешении индо-пакистанского конфликта.
«Он продолжил призывать обе стороны к поиску путей деэскалации и предложил помощь США в организации конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов», — уточнила американский дипломат.
В ночь на 10 мая Индия совершила ряд ракетных ударов по пакистанским авиабазам. Представитель Вооруженных сил Пакистана позже заявил, что индийская атака представляет собой крайне опасный прецедент, дестабилизирующий обстановку в регионе.
В ответ на действия Нью-Дели правительство исламской республики объявило о начале масштабной военной операции под названием «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).
Ранее сообщалось, что Пакистан подтвердил удары по военным объектам Индии.