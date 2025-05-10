Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Пакистана и Индии

В ночь на 10 мая Индия совершила ряд ракетных ударов по пакистанским авиабазам. Представитель Вооруженных сил Пакистана позже заявил, что индийская атака представляет собой крайне опасный прецедент, дестабилизирующий обстановку в регионе.