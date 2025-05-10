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Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Пакистана и Индии

В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана.

Источник: Аргументы и факты

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщается, что 9 мая государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с начальником штаба Сухопутных войск Пакистана, генералом Асимом Муниром предложил содействие Вашингтона в разрешении индо-пакистанского конфликта.

«Он продолжил призывать обе стороны к поиску путей деэскалации и предложил помощь США в организации конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов», — уточнила американский дипломат.

В ночь на 10 мая Индия совершила ряд ракетных ударов по пакистанским авиабазам. Представитель Вооруженных сил Пакистана позже заявил, что индийская атака представляет собой крайне опасный прецедент, дестабилизирующий обстановку в регионе.

В ответ на действия Нью-Дели правительство исламской республики объявило о начале масштабной военной операции под названием «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).

Ранее сообщалось, что Пакистан подтвердил удары по военным объектам Индии.