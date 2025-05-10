РПЦ: ВСУ разрушили треть храмов Суджанского округа в Курской области

По данным Курской епархии, в Суджанский церковный округ входит 11 храмов. Некоторые из них имеют статус объектов культурного наследия. Храмы в Малой Локне и женской колонии, а также в Погребках и Черкасском Поречном полностью разрушены. Купола храма в Уланке повреждены. В Борках и Заолешках тоже есть повреждения. На других храмах видны следы обстрелов от украинской армии.