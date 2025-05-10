Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РПЦ: ВСУ разрушили треть храмов Суджанского округа в Курской области

Украинская армия разрушила в Курской области храмы, являющиеся частью культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

Треть храмов Суджанского церковного округа повреждена из-за атак ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили представители Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«По сути, да, можно так написать», — ответили в РПЦ на вопрос о числе разрушенных храмов. Уточнили, что пока невозможно проверить точные данные по всем храмам в Суджанском округе. Есть вероятность, что некоторые из них уцелели.

По данным Курской епархии, в Суджанский церковный округ входит 11 храмов. Некоторые из них имеют статус объектов культурного наследия. Храмы в Малой Локне и женской колонии, а также в Погребках и Черкасском Поречном полностью разрушены. Купола храма в Уланке повреждены. В Борках и Заолешках тоже есть повреждения. На других храмах видны следы обстрелов от украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать ДНР дальнобойными ракетами в день 80-летия Победы. Система ПВО успешно отразила атаку, но обломки одной из ракет ранили подростка в Макеевке.