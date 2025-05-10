Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений

Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.