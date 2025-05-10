Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений

В начале беседы лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы.
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве.
Напомним, Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.
Собеседники подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Особое внимание уделили ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, а также стимулированию кооперационных связей между регионами.
С удовлетворением отметили плодотворные гуманитарные обмены, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.
Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.
После завершения мероприятий рабочий визит Шавката Мирзиёева в город Москву завершился.
В международном аэропорту «Внуково» высокого гостя проводили официальные лица России. После этого президент Узбекистана отбыл в Ташкент.