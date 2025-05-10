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В Индии обвиняют Пакистан в продолжении эскалации

В сухопутных силах Индии заявили, что индийская армия не позволит нарушить суверенитет страны.

Источник: Аргументы и факты

В Индии обвинили Пакистан в продолжении эскалации.

«Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов», — заявили в департаменте по связям с общественностью индийских сухопутных сил.

В заявлении называется неприемлемой попытка Пакистана нарушить суверенитет Индии и подвергнуть опасности гражданское население. «Индийская армия сорвет планы врага», — подчеркнули в сухопутных силах Индии.

Сообщается также об уничтожении пакистанских беспилотников. По данным индийских военных, БПЛА Пакистана, оснащенные оружием, были обнаружены около 05:00 (02:30 мск), в том числе, над городом Амритсар в штате Пенджаб.

Ранее Пакистан подтвердил удары по военным объектам Индии.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с начальником штаба Сухопутных войск Пакистана, генералом Асимом Муниром предложил содействие Вашингтона в разрешении индо-пакистанского конфликта.