DPA: кабмин Германии решил снова засекретить поставки оружия на Украину

Таким образом, администрация новоизбранного канцлера Фридриха Мерца возобновляет практику, применявшуюся в начале украинского конфликта правительством Олафа Шольца. Напомним, в феврале 2022 года председатель правительства ФРГ одобрил поставки оружия Киеву, которые оставались закрытыми в течение четырех месяцев. Из-за большого общественного давления в июне 2022 года кабмин Германии опубликовал детальный список всех видов оружия, переданного Украине и готовившегося к отправке.