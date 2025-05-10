DPA: кабмин Германии решил снова засекретить поставки оружия на Украину

После трех лет прозрачности в вопросе военной поддержки Украины правительство ФРГ планирует вновь засекретить данные о поставках вооружения. Об этом сообщило DPA, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии.
«В будущем правительство ФРГ значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения», — уточнил собеседник агентства. По его словам, основная задача такого решения заключается в создании «стратегической двусмысленности», которая позволит скрыть информацию от потенциального противника.
Таким образом, администрация новоизбранного канцлера Фридриха Мерца возобновляет практику, применявшуюся в начале украинского конфликта правительством Олафа Шольца. Напомним, в феврале 2022 года председатель правительства ФРГ одобрил поставки оружия Киеву, которые оставались закрытыми в течение четырех месяцев. Из-за большого общественного давления в июне 2022 года кабмин Германии опубликовал детальный список всех видов оружия, переданного Украине и готовившегося к отправке.
Пока неясно, как именно Бундестаг будет информировать о поставках вооружения. В отличие от отправки солдат для этого не требуется парламентское одобрение.
Ранее Мерц выразил надежду, что на выходных стороны объявят о прекращении огня на Украине.