Американский хедж-фонд обсудил покупку доли в «Турецком потоке»

По их словам, в апреле представители инвесткомпании провели встречу в Софии с представителями правительства Болгарии. Американский хедж-фонд уже подписал соглашение о неразглашении с газовым оператором «Булгартрансгаз». Elliott Investment Management намерена в том числе получить доступ к сети дата-центров и кабелей для передачи данных. Инсайдеры отметили, что переговоры находятся на начальной стадии, и нет гарантий заключения сделки, но она могла бы укрепить поставки российского газа.