Канцлер Германии заявил о возможном усилении военной помощи Украине. Военная операция, день 1172-й

09:42 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что после запрета стран Прибалтики на пролет его самолета через их территорию рассматривался даже вариант поездки в Москву на автомобиле через Польшу и Белоруссию. Но в итоге он полетел через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению и принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.