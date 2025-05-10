Канцлер Германии заявил о возможном усилении военной помощи Украине. Военная операция, день 1172-й

13:05 Глава МИД Франции не смог сообщить, на какой стадии отправка войск «коалиции решительных» на Украину, сообщает «РБК-Украина».
«Я не хочу опережать обсуждение, которое ведет наш командующий армией в координации с командующими ВСУ», — Жан-Ноэль Барро.
12:56 Европа и ее союзники, в частности Япония, вновь встают на военные рельсы, конфликт на Украине продолжает подогреваться теми, кто поставляет Киеву оружие. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ТАСС.
«Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие. Англия снова вооружается. Япония вновь встает на военные рельсы», — заявил он в беседе с журналистами после визита в РФ и участия в празднованиях по случаю Дня Победы в Москве.
12:45 Германия засекретит данные о поставках оружия в Украину, чтобы создать «стратегическую двузначность» с целью сокрытия действий и уменьшения публичных дебатов о поставках вооружений. Об этом сообщает Der Spiegel.
12:34 Великобритания вскоре передаст Украине модернизированные системы ПВО Raven, сообщает The Times.
Системы ПВО Raven используют ракеты малой дальности Asraam и устанавливаются на внедорожники. Могут использоваться для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.
12:23 В Авдеевке танкисты группировки войск «Центр» привели в порядок памятник Герою Советского Союза Сергею Елагину. Видео предоставлено Минобороны РФ.
12:12 ❗ За минувшие сутки обстрелам со сторону ВСУ подверглись 32 населенных пункта Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали два человека.
12:01 ❗ За минувшие сутки Горловка (ДНР) была обстреляна со стороны ВСУ 17 раз, сообщил мэр Иван Приходько. Пострадавших нет.
11:45 Если Россия не примет условий 30-дневного перемирия уже после выходных, «произойдет масштабное ужесточение санкций, и будет продолжаться массированная помощь Украине». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью Bild.
«В любом случае, политическая помощь, финансовая помощь, но также и военная. Американцы поддержали бы это ужесточение», — сказал он.
По словам Мерца, президент США Дональд Трамп «явно теряет терпение по отношению к Путину».
11:34 Вопрос урегулирования на Украине будет обсуждаться на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро 6−7 июля. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, подводя итоги своего визита в Россию.
11:23 Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» провели праздничный концерт в честь 80-летия Победы для жителей Авдеевки в ДНР. Видео предоставлено Минобороны России.
11:14 Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киева призвал к «прямым переговорам» между Украиной и Россией, сообщает The Guardian.
«Если будет заключено 30-дневное перемирие, о котором говорят западные страны, мы будем стремиться к прямым переговорам между Украиной и Россией, мы готовы помочь», — сказал Макрон.
Отметим, что на Украине до настоящего времени действует указ президента Зеленского о запрете на прямые переговоры с руководством России.
11:02 Иран готовится в ближайшем будущем поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, пишет Reuters со ссылкой на западных чиновников. Достоверных подтверждений этому нет.
По данным агентства, поставка пусковых установок Fath-360 — если она состоится — поможет России в военных действиях против Украины и подтвердит укрепление связей в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.
10:49 Визит председателя КНР Си Цзиньпина на парад Победы в Москву стал «большим символическим моментом» и показал, что Китай «снимает барьеры» в отношении конфликта на Украине. Такое мнение высказал британский аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.
10:38 В аэропорту Нижнекамска (Татарстан) сняты временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
10:27 Украинские войска 9 мая взорвали с помощью дрона машину скорой помощи в селе Новая Збурьевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, техника разбита, люди не пострадали.
10:16 ⚡ Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска (Татарстан), сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Обычно так случается из-за угрозы атак беспилотников.
10:12 Россия и Украина должны работать над урегулированием своего вооруженного конфликта, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«У меня есть послание для обеих сторон: прекратите эту войну», — заявил американский лидер.
Он отметил, что еженедельно стороны конфликта теряют по пять тысяч военнослужащих, и среди них не только российские и украинские военные.
10:02 Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выработка договоренностей по «принуждению Москвы к прекращению огня» — одна из целей приезда лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши в Киев. Об этом сообщает «РБК-Украина».
09:53.
09:42 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что после запрета стран Прибалтики на пролет его самолета через их территорию рассматривался даже вариант поездки в Москву на автомобиле через Польшу и Белоруссию. Но в итоге он полетел через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению и принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
09:31 Президент США Дональд Трамп сообщил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде Трамп признался, что усилия по решению кризиса вызывают у него бессонницу. Отвечая на вопрос одного из участников, он отметил, что с Владимиром Путиным было трудно вести переговоры, так как он хотел на Украине «всего».
09:22 Добровольцам отрядов «БАРС» в «Южной» группировке войск ВС РФ вручили награды. Видео предоставлено Минобороны РФ.
09:12 Четыре из одиннадцати храмов Суджанского района Курской области были уничтожены в результате атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Курской епархии Русской православной церкви. В публикации отмечается, что обстрелам подвергались все церкви на этой территории.
09:02 Глава МИД Украины Андрей Сибига, встречая на вокзале в Киеве лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши, заявил, что он ожидает «дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержку Украины», сообщает «РБК-Украина».
08:56 Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск прибыли в Киев, сообщает «Страна.ua». По информации издания, они намерены принять участие в саммите «коалиции желающих», на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Если России откажется на него идти, то США и ЕС могут ввести очередные жесткие санкции.
08:45 Министерство иностранных дел Украины выразило демарш странам, чьи лидеры посетили Парад Победы в Москве 9 мая, и заявило, что визит якобы «не имеет ничего общего с чествованием памяти». Публикация появилась на сайте внешнеполитического ведомства республики.
08:36 Несмотря на объявленное Россией перемирие, ВСУ продолжают обстрел территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Три мирных жителя, один из которых подросток, пострадали 9 мая после обстрелов.
«ВСУ вновь пытались атаковать территорию республики дальнобойным ракетным вооружением. Силы ПВО отбили атаку», — пояснил политик.
08:25 Российская сторона может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
По его словам, оптимальным для России вариантом является включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.
08:14 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
«Они не готовы к незамедлительным переговорам. Президент [России Владимир] Путин поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов», — пояснил Песков.
08:05 Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление.
Прямые переговоры сторон в настоящее время невозможны, так как со стороны Киева существует юридический запрет на их проведение.
08:00 Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня 1172-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.