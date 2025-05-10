Трамп заявил, что перестал спать из-за попыток достичь мира на Украине

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед крупными спонсорами во Флориде поделился своим усиливающимся чувством досады из-за трудностей в урегулировании российско-украинского кризиса. Он буквально перестал спать по ночам, передает The Wall Street Journal.
Отвечая на вопрос одного из спонсоров о наиболее острых проблемах в международной политике, глава США заявил об особых сложностях в общении с российским лидером Владимиром Путиным, который, по его словам, стремится получить «абсолютно все».
Урегулирование конфликта в Газе также представляется крайне трудной задачей. Отыскать компромиссное решение затруднительно из-за многовековой истории противостояния, пояснил Трамп.
Ранее он открыто призвал Украину и Россию к установлению месячного перемирия. При этом американский президент подчеркивал, что ему по-прежнему легче находить общий язык с Путиным, чем с Владимиром Зеленским.
Трамп также отмечал, что над завершением конфликта на Украине должны работать обе стороны.