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Трамп заявил, что перестал спать из-за попыток достичь мира на Украине

Глава США Дональд Трамп подчеркнул, что ему по-прежнему легче находить общий язык с Владимиром Путиным, чем с Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед крупными спонсорами во Флориде поделился своим усиливающимся чувством досады из-за трудностей в урегулировании российско-украинского кризиса. Он буквально перестал спать по ночам, передает The Wall Street Journal.

Отвечая на вопрос одного из спонсоров о наиболее острых проблемах в международной политике, глава США заявил об особых сложностях в общении с российским лидером Владимиром Путиным, который, по его словам, стремится получить «абсолютно все».

Урегулирование конфликта в Газе также представляется крайне трудной задачей. Отыскать компромиссное решение затруднительно из-за многовековой истории противостояния, пояснил Трамп.

Ранее он открыто призвал Украину и Россию к установлению месячного перемирия. При этом американский президент подчеркивал, что ему по-прежнему легче находить общий язык с Путиным, чем с Владимиром Зеленским.

Трамп также отмечал, что над завершением конфликта на Украине должны работать обе стороны.