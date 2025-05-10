Армия Пакистана уничтожила в Индии аэродром и авиабазу

Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Бхатинда в штате Пенджаб и авиабазу в городе Акхнур (союзная индийская территория Джамму и Кашмир), сообщила межведомственная служба по связям с общественностью ВС Пакистана.
В ночь на субботу 10 мая Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. В ВС страны заявили о ракетных ударах по военным объектам Индии в ответ на атаки по авиабазам.
В Индии сообщали о гибели людей. Индийские сухопутные силы обвинили Пакистан в продолжении эскалации.