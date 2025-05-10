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Армия Пакистана уничтожила в Индии аэродром и авиабазу

В ночь на 10 мая ВС Пакистана нанесли ракетные удары по объектам в Индии.

Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Бхатинда в штате Пенджаб и авиабазу в городе Акхнур (союзная индийская территория Джамму и Кашмир), сообщила межведомственная служба по связям с общественностью ВС Пакистана.

В ночь на субботу 10 мая Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. В ВС страны заявили о ракетных ударах по военным объектам Индии в ответ на атаки по авиабазам.

В Индии сообщали о гибели людей. Индийские сухопутные силы обвинили Пакистан в продолжении эскалации.