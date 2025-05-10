Страны G7 призвали Индию и Пакистан к деэскалации и прямому диалогу

«Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Мы глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что страны объединения продолжат следить за развитием событий и выражают поддержку быстрому и прочному дипломатическому урегулированию.
Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс 8 мая сообщила, что администрация США расценивает ситуацию, вызванную обострением отношений между Индией и Пакистаном, как очень опасную. Брюс подчеркнула, что военные действия, применяемые в решении подобных вопросов, никогда не кончаются, потому важно их не допустить, остановив насилие.
Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.
Агентство Reuters 9 мая сообщило, что взрывы прозвучали в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Позднее правительство Пакистана заявило, что индийские вооруженные силы (ВС) осуществили несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана, включая Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики).
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.