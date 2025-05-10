Страны G7 призвали Индию и Пакистан к деэскалации и прямому диалогу

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс 8 мая сообщила, что администрация США расценивает ситуацию, вызванную обострением отношений между Индией и Пакистаном, как очень опасную. Брюс подчеркнула, что военные действия, применяемые в решении подобных вопросов, никогда не кончаются, потому важно их не допустить, остановив насилие.