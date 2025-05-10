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Правозащитники обратились в ООН из-за скандального учебника истории в Молдове

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны в новых учебниках истории в Молдавии, обращение имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

По имеющимся данным, некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты… Просим вас рассмотреть данное обращение и принять меры, направленные на пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предотвращение распространения ложной информации в учебных заведениях Республики Молдова.

написано в тексте заявления Фонда защиты национального исторического наследия, предоставленного Мельниковым РИА Новости

В дни празднования 80-летия Победы как никогда важно сохранять бдительность по отношению ко всем формам исторической несправедливости, расизма и дискриминации, добавляется в обращении.

Это нарушение международного права, а также прав национальных меньшинств и является реабилитацией нацизма.

добавил в обращении Мельников

Напомним, ранее общественников Молдовы возмутило то, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют тезисы, оправдывающие и даже героизирующие нацистов. Глава Минобразования Дан Перчун тогда назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.