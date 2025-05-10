Правозащитники обратились в ООН из-за скандального учебника истории в Молдове

По имеющимся данным, некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты… Просим вас рассмотреть данное обращение и принять меры, направленные на пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предотвращение распространения ложной информации в учебных заведениях Республики Молдова.
В дни празднования 80-летия Победы как никогда важно сохранять бдительность по отношению ко всем формам исторической несправедливости, расизма и дискриминации, добавляется в обращении.
Это нарушение международного права, а также прав национальных меньшинств и является реабилитацией нацизма.
Напомним, ранее общественников Молдовы возмутило то, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют тезисы, оправдывающие и даже героизирующие нацистов. Глава Минобразования Дан Перчун тогда назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.