Ким Чен Ын пообещал помочь России

Такое заявление он сделал, посетив российское посольство 9 мая. По словам Ким Чен Ына, игнорирование агрессивных действий украинских «марионеток» против суверенитета России может подтолкнуть их к еще более безрассудным шагам. Он добавил, что подобный пример безответственности могут перенять и главные американские союзники, имея в виду военных из Сеула.
Ким Чен Ын заверил, что если западные страны и их союзники не откажутся от идеи военного вмешательства в дела России и снова нападут, он без колебаний отдаст приказ использовать вооруженные силы КНДР для отражения этой агрессии, опираясь на положения договора между КНДР и РФ.
Ранее, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин поблагодарил КНДР, лично Ким Чен Ына и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от украинских сил. А после парада Победы 9 мая на Красной площади Путин поприветствовал командующих подразделениями Корейской народной армии, обняв одного из офицеров.