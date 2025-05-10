Ким Чен Ын пообещал помочь России

Ким Чен Ын заверил, что если западные страны и их союзники не откажутся от идеи военного вмешательства в дела России и снова нападут, он без колебаний отдаст приказ использовать вооруженные силы КНДР для отражения этой агрессии, опираясь на положения договора между КНДР и РФ.