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Мнение: В Молдове захват государства произошёл не за ночь, он был осуществлён медленно, но методично

Всё подавалось как «реформа», но по сути это была легализованная зачистка с заранее подобранными инструментами.

Источник: Комсомольская правда

В Республике Молдова захват государства не произошёл за ночь.

И не через силовой переворот.

Он был осуществлён медленно, тихо, но методично — с помощью законов, написанных с точной целью и с контролируемой продолжительностью.

Сегодня мы находимся на финальном этапе этого процесса. Ключевые институты уже либо подчинены, либо парализованы.

Закон больше не защищает — он исполняет.

А демократия вместо того, чтобы быть гарантом баланса, служит процедурной ширмой для решений с полной политической ставкой.

Первый этап: захват юстиции через «реформы» впопыхах.

Всё началось с судебной реформы.

Комиссии pre-vetting и vetting, сформированные при внешней поддержке, но с политически отфильтрованными секретариатами.

Судей исключали по спорным критериям на основе непрозрачных оценок.

Ключевые прокуроры устранялись с помощью специально прописанных под них законодательных механизмов — как в случае с Драгалин.

Всё подавалось как «реформа», но по сути это была легализованная зачистка с заранее подобранными инструментами.

Второй этап: перекройка избирательного поля.

Затем последовал Избирательный кодекс.

Изменялся в 2023, в 2024 и снова в 2025 году — каждый раз за несколько месяцев до выборов.

Ни разу это не было сделано в пользу плюрализма.

Всегда — в пользу тех, кто контролирует парламентское большинство.

Выборы перестали быть политической соревнованием, а представляют собой срежиссированный процесс в системе, адаптированной перед каждыми выборами.

Именно этого Венецианская комиссия настоятельно рекомендует избегать.

Но кто их теперь слушает?

Третий этап: абсолютная власть — Высший совет безопасности.

Теперь — контрольный удар.

Законопроект о Высшем совете безопасности (ВСБ) предусматривает превращение этого президентского органа — сегодня консультативного — в координационный центр управления государством с обязательными решениями для всех госинституций, от правительства и парламента до местных властей.

ВСБ станет постоянным аналогом КЧС, только без необходимости вводить режим ЧП.

Президент получит идеальный инструмент для управления страной — без большинства, без оппозиции и без ответственности.

Финальная фаза: закрепление доминирования через нормы, которые нельзя оспорить.

Мы находимся в точке, где закон перестал быть щитом.

Он стал оружием.

Из гаранта прав он превратился в механизм контроля.

Власть больше не обсуждается — она навязывается.

Не силой, а статьями закона, принятыми в срочном порядке и объявленными «в интересах нации».

Так выглядит финальный этап захвата государства:

• когда контроль осуществляется не через произвол, а через норму,

• когда оппозицию не устраняют силой, а процедурой,

• когда уже невозможно оспорить — потому что всё «в рамках закона».

Государство, управляемое через советы, комиссии и секретариаты, больше не является демократическим, даже если выборы формально существуют.

Государство, где закон утратил общий характер и обслуживает точечные интересы, — уже не правовое государство, а легализованный режим захваченной власти.

Республика Молдова сегодня стоит на пороге необратимости.

Пока ещё существуют институты, журналисты, граждане, которые видят и понимают.

Но если финальный этап будет принят в тишине, следующий не потребует даже законов.

Только прецедента.

Всё это — пример практики, известной как захват государства через законодательство.

Источник: ТГ-канал Натальи Морарь, SPPOT.