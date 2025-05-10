Четыре европейских лидера прибыли в Киев

Об этом сообщает «Суспільне».
Украинский лидер Владимир Зеленский накануне анонсировал встречу. Тогда он сказал, что Киеву нужна «коалиция желающих», «и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность» Украине.
Кроме того, Макрон, Туск и Мерц перед встречей опубликовали совместное заявление. В нем они выразили поддержку Украине и заявили, что вместе с США призывают Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, передала Sky News.
«Коалиция желающих» — это объединение государств, поддерживающих Украину в конфликте с Россией. В начале марта премьер Стармер заявил, что Великобритания, Франция и другие страны активизируют свои усилия в «коалиции желающих» и попытаются привлечь США к своей поддержке Украины, передала Би-би-си.
Тогда он объявил о плане из четырех пунктов по работе с Киевом ради прекращения огня. Среди них:
- продолжать поступление военной помощи на Украину и продолжать усиливать экономическое давление на Россию,
- любой прочный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины;
- Украина должна присутствовать на любых мирных переговорах;
- в случае мирного соглашения, усилить обороноспособность Украины, чтобы сдержать любое будущее вторжение;
- разработать «коалицию желающих» для защиты соглашения на Украине и гарантировать мир.
Страны коалиции могут разместить своих военных и военных НАТО в качестве миротворцев на Украине.