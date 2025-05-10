Четыре европейских лидера прибыли в Киев

«Коалиция желающих» — это объединение государств, поддерживающих Украину в конфликте с Россией. В начале марта премьер Стармер заявил, что Великобритания, Франция и другие страны активизируют свои усилия в «коалиции желающих» и попытаются привлечь США к своей поддержке Украины, передала Би-би-си.