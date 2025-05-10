МВД: происшествий и чрезвычайных ситуаций в День Победы не допущено

Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД несли службу в усиленном варианте, были нацелены на внимательное отношение и оказание помощи участникам и зрителям праздничных мероприятий.
Основное внимание правоохранителей было направлено на обеспечение личной, имущественной и дорожной безопасности.
Оперативная обстановка находится под контролем милиции, задачи по обеспечению правопорядка выполнены.
В ведомстве также поблагодарили зрителей и участников праздничных мероприятий за понимание и правопослушное поведение.
Охрана границы и рекорд зрителей на параде.
Ранее глава Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявлял, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но и обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах.
Также, по словам Кубракова, была усилена охрана общественного порядка на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной.
Кроме того, министр отметил, что в пятницу на параде в Минске присутствовало самое большое число зрителей за последние пять лет. Как сообщает БелТА со ссылкой на МВД, посмотреть его пришло около 180 тысяч человек.