Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: происшествий и чрезвычайных ситуаций в День Победы не допущено

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Происшествий и чрезвычайных ситуаций при проведении праздничных мероприятий по случаю Дня Победы не допущено, заявили в пресс-службе МВД Беларуси.

Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД несли службу в усиленном варианте, были нацелены на внимательное отношение и оказание помощи участникам и зрителям праздничных мероприятий.

Основное внимание правоохранителей было направлено на обеспечение личной, имущественной и дорожной безопасности.

Оперативная обстановка находится под контролем милиции, задачи по обеспечению правопорядка выполнены.

рассказали в МВД

В ведомстве также поблагодарили зрителей и участников праздничных мероприятий за понимание и правопослушное поведение.

Охрана границы и рекорд зрителей на параде.

Ранее глава Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявлял, что сотрудники органов внутренних дел работают не только в местах проведения праздничных мероприятий, но и обеспечивают безопасность в целом по всей стране, даже в маленьких населенных пунктах.

Также, по словам Кубракова, была усилена охрана общественного порядка на границе, в Гомельской области, Брестской области, в приграничье с Украиной.

Кроме того, министр отметил, что в пятницу на параде в Минске присутствовало самое большое число зрителей за последние пять лет. Как сообщает БелТА со ссылкой на МВД, посмотреть его пришло около 180 тысяч человек.