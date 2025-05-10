Евгений Наумов поблагодарил местных жителей за участие в Дне Победы

Об этом мэр Краснодара написал в своем Telegram-канале.
Евгений Наумов особо отметил вклад жителей в создание специфической праздничной атмосферы. Она, по словам главы города, проявляется в украшении города флагами из окон домов и машин, использовании георгиевской ленточки.
Наумов поделился, что именно через такие, казалось бы, незамысловатые, но весомые элементы, как песенное творчество, поэзия, живет и передается память о подвиге участников Великой Отечественной войны. «Пока мы испытываем чувство гордости 9 Мая — до тех пор мы непобедимы! С праздником», — добавил Евгений Наумов.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в честь 9 Мая в Краснодаре провели масштабное театрализованное представление и концерт. Праздничное мероприятие в пятницу вечером состоялось в стенах ДС «Олимп» на улице Береговой. Гостями торжества стали участники СВО, курсанты, школьники, молодёжь, представители общественности.