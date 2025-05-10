Евгений Наумов поблагодарил местных жителей за участие в Дне Победы

Наумов поделился, что именно через такие, казалось бы, незамысловатые, но весомые элементы, как песенное творчество, поэзия, живет и передается память о подвиге участников Великой Отечественной войны. «Пока мы испытываем чувство гордости 9 Мая — до тех пор мы непобедимы! С праздником», — добавил Евгений Наумов.