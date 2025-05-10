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Приморского студента задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали учащегося одного из приморских вузов, который систематически передавал зарубежным кураторам секретные данные о стратегических объектах региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Reuters

В ходе оперативных мероприятий установлено, что молодой человек за денежное вознаграждение собирал и передавал конфиденциальную информацию о расположении транспортных узлов особой важности и режимных объектах правоохранительной системы.

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами того, что задержанный полностью осознавал последствия своих действий и понимал, что предоставляемые сведения могут быть использованы против безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой достигает 20 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО, продолжаются активные следственные действия.