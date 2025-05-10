Приморского студента задержали за госизмену

В ходе оперативных мероприятий установлено, что молодой человек за денежное вознаграждение собирал и передавал конфиденциальную информацию о расположении транспортных узлов особой важности и режимных объектах правоохранительной системы.
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами того, что задержанный полностью осознавал последствия своих действий и понимал, что предоставляемые сведения могут быть использованы против безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой достигает 20 лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО, продолжаются активные следственные действия.