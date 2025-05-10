DPA сообщило о планах Германии засекретить поставки оружия Украине

Подобная практика действовала в первые месяцы после начала полномасштабного конфликта России и Украины, при правительстве Олафа Шольца. Как пишет DPA, экс-канцлер принял решение о поставках Киева военной помощи 27 февраля 2022 года, то есть через три дня после начала боев, но об этом практически ничего не сообщалось. В июне того года под давлением общественности подробные списки переданного Украине оружия начали публиковать на сайте правительства Германии.