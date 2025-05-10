Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DPA сообщило о планах Германии засекретить поставки оружия Украине

Власти Германии начали публиковать сведения о поставках оружия только летом 2022 года, а в первые месяцы конфликта России и Украины не раскрывали их. Мерц может вернуть эту практику.

Источник: AP 2024

Правительство нового канцлера Германии Фридриха Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне, сообщает DPA со ссылкой на источник в кабмине.

Власти «значительно сократят объемы сообщений о поставках систем вооружений», сказал собеседник, отметив, что цель — лишить российскую сторону «военного преимущества». Таким образом Берлин хочет создать «стратегическую двусмысленность», позволяющую скрыть собственные действия от противника.

Подобная практика действовала в первые месяцы после начала полномасштабного конфликта России и Украины, при правительстве Олафа Шольца. Как пишет DPA, экс-канцлер принял решение о поставках Киева военной помощи 27 февраля 2022 года, то есть через три дня после начала боев, но об этом практически ничего не сообщалось. В июне того года под давлением общественности подробные списки переданного Украине оружия начали публиковать на сайте правительства Германии.

Последний раз перечень обновляли 6 мая, когда завершился процесс формирования нового кабмина. Например, в нем говорится, что Германия поставила Украине 25 самоходных гаубиц, 121 танк Leopard, более 1 тыс. ударных беспилотников и 478 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Каким образом Бундестаг будут информировать о новых поставках, пока не сообщается, возможно, на секретном заседании комитета по обороне, допускает DPA.

Агентство отмечает, что «как можно меньше говорить» о новых поставках Украине решила и Франция, как сообщил на этой неделе президент Эмманюэль Макрон: «Мы не будем рассказывать о категориях и моделях оружия на каждой пресс-конференции. Потому что вполне вероятно, что и российская армия услышит ответ на ваши вопросы».

Российская сторона требует от стран Запада прекратить оказание военной помощи Украине. В январе президент Владимир Путин допустил, что в случае прекращения зарубежных поставок конфликт может закончиться через «месяц-полтора-два».