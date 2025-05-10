Участвовавшие в параде Победы в Москве военные вернулись в Беларусь

Участие суворовцев и кадетов Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том, что эта традиция… существует в разных государствах, потому что все понимают, что будущее каждого государства заложено в их детях, в их юношах, которые проходят соответствующую подготовку и воспитание для того, чтобы осознанно защищать в последующем свою Родину.