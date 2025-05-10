Участвовавшие в параде Победы в Москве военные вернулись в Беларусь

Военнослужащие — участники парада Победы в Москве вернулись в Беларусь. Парадный расчет сил специальных операций вооруженных сил на железнодорожном вокзале в Минске встретил командующий силами специальных операций вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко.
Командующий поблагодарил военнослужащих за высокий уровень подготовки, вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и отметил, что они достойно представили страну на военном параде в российской столице.
Военнослужащие справились очень достойно, красиво представили Республику Беларусь. Они показали, что они — лучшие в вооруженных силах Республики Беларусь.
Также в Минске награды получили воспитанники военных училищ, участвовавшие в параде 9 мая, в том числе воспитанники Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса.
Участие суворовцев и кадетов Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том, что эта традиция… существует в разных государствах, потому что все понимают, что будущее каждого государства заложено в их детях, в их юношах, которые проходят соответствующую подготовку и воспитание для того, чтобы осознанно защищать в последующем свою Родину.