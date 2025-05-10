Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

«Очень трогательное и поучительное зрелище представляет собой мемориал. И это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с возвращением нацизма и фашизма. И когда мы снова защищаем право на мир, право на будущее, право на мирное существование народов. И я думаю, что невозможно найти другой такой пример, как пример Сталинграда, как пример Ленинграда, как пример советского народа, который дошел до Берлина и освободил человечество. Вечная слава мученикам и героям!» — сказал президент Венесуэлы.