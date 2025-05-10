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Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» прошла в рамках официального визита в венесуэльского лидера в Северную столицу.

Мадуро по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища.

«Очень трогательное и поучительное зрелище представляет собой мемориал. И это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с возвращением нацизма и фашизма. И когда мы снова защищаем право на мир, право на будущее, право на мирное существование народов. И я думаю, что невозможно найти другой такой пример, как пример Сталинграда, как пример Ленинграда, как пример советского народа, который дошел до Берлина и освободил человечество. Вечная слава мученикам и героям!» — сказал президент Венесуэлы.

Пискарёвское мемориальное кладбище — скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронениях покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда.