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Минниханов поручил главам районов тщательнее следить за захоронениями ветеранов

Также глава РТ призвал окружить участников ВОВ и СВО заботой.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Татарстане завершились, но работу по обеспечению благоприятных условий для жизни ветеранов и людей, родившихся в годы Великой Отечественной войны необходимо усилить. С таким поручением обратился раис республики Рустам Минниханов к главам районов РТ.

Глава Татарстана отметил, чо каждый ветеран должен быть круглый год окружен теплом и заботой. Кроме того, Рустам Минниханов поручил главам районов внимательнее и тщательнее следить за захоронениями и местами воинской славы на территории всей республики.