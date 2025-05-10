Минниханов поручил главам районов тщательнее следить за захоронениями ветеранов

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Татарстане завершились, но работу по обеспечению благоприятных условий для жизни ветеранов и людей, родившихся в годы Великой Отечественной войны необходимо усилить. С таким поручением обратился раис республики Рустам Минниханов к главам районов РТ.
Глава Татарстана отметил, чо каждый ветеран должен быть круглый год окружен теплом и заботой. Кроме того, Рустам Минниханов поручил главам районов внимательнее и тщательнее следить за захоронениями и местами воинской славы на территории всей республики.