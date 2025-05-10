Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих. В совместном заявлении до этого лидеры стран пригрозили России санкциями за непринятие условий киевского режима по перемирию.
«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — сказал Макрон в интервью телеканалу LCI, отвечая на вопрос о сроках введения санкций при непринятии Москвой условий перемирия.
Французский президент добавил, что новые санкции будут гораздо «жестче для российской экономики» и должны «в некотором роде действовать как сдерживающий фактор». При этом он сообщил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России.
По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.