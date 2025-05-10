Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов подчеркнул, что инициированная Узбекистаном и поддержанная 102 странами-членами ООН резолюция по устойчивому лесному управлению является историческим шагом в направлении глобального лесовосстановления. Министр также привел примеры национальных достижений, отметив, что с 2021 года в рамках общенационального проекта «Яшил макон» в стране ежегодно высаживается более 200 миллионов деревьев, что позволило увеличить лесной покров на 12%, а на осушенном дне Аральского моря реализован крупнейший в мире проект по облесению в условиях аридного климата —2 миллиона гектаров озеленено засухоустойчивыми растениями.