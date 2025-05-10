Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов

В рамках 20-й сессии Форума ООН по лесам, прошедшей в Нью-Йорке, Узбекистан совместно с республикой Конго организовала сайд-ивент на тему: «Достижение глобальных целей в области лесов в контексте Десятилетия ООН по лесовосстановлению и облесению в соответствии с принципами устойчивого управления лесами».
Мероприятие стало важной площадкой для презентации конкретных результатов и инициатив, реализуемых в рамках устойчивого управления лесами. В конференции приняли участие более 120 представителей, международных организаций и стран-членов ООН.
Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов подчеркнул, что инициированная Узбекистаном и поддержанная 102 странами-членами ООН резолюция по устойчивому лесному управлению является историческим шагом в направлении глобального лесовосстановления. Министр также привел примеры национальных достижений, отметив, что с 2021 года в рамках общенационального проекта «Яшил макон» в стране ежегодно высаживается более 200 миллионов деревьев, что позволило увеличить лесной покров на 12%, а на осушенном дне Аральского моря реализован крупнейший в мире проект по облесению в условиях аридного климата —2 миллиона гектаров озеленено засухоустойчивыми растениями.
Мы уже видим результаты: снижение пылевых бурь на 35%, создание 25 тысяч «зелёных» рабочих мест и значительное сокращение выбросов CO₂
Министр экономики лесного хозяйства Республики Конго Р. Матондо поблагодарила Узбекистан за дружеское партнёрство и выразила уверенность в том, что совместная инициатива двух стран по провозглашению Десятилетия ООН по облесению и лесовосстановлению «станет примером для всего мира».
Без лесов невозможно победить изменение климата. Мы с Узбекистаном предложили миру резолюцию, которая даёт шанс нашим народам, нашим сообществам и нашей планете. Теперь настало время переходить от слов к делу.
Помощник Генерального секретаря ООН И. Живкович высоко оценила инициативу Узбекистана и отметила вклад страны в продвижение устойчивого лесовосстановления, в том числе через совместные проекты с Программой развития ООН. И. Живкович особо выделила проект «Яшил макон» и новую инициативу Президента Узбекистана по массовой посадке деревьев в ходе празднования Навруза студентами Центральной Азии.
Ведущий экономист Всемирного банка П. Агостини сообщил, что банк уже реализует в Узбекистане программу на сумму 153 млн долларов, направленную на природоориентированные решения и создание зелёных рабочих мест. По его словам, узбекская модель может быть адаптирована и для других регионов — в частности, Сахеля и бассейна Конго.
Генеральный секретарь CITES И. Игуэро отметила важность узбекских инициатив в контексте подготовки 20-й конференции сторон Конвенции, которая состоится в Самарканде в конце 2025 года. По её словам, усилия Узбекистана по восстановлению лесов напрямую способствуют борьбе с незаконной торговлей древесиной и сохранению биоразнообразия.
Как отметили многие участники конференции, пример Узбекистана послужил наглядным свидетельством того, что успешная реализация экологических программ требует не только формальных заявлений и документов, но и реализации конкретных мер, эффективных и устойчивых действий на уровне государства и местных сообществ. Вместе с тем, сторона ООН выразила большой интерес к дальнейшему расширению совместных проектов в сфере восстановления и сохранения зелёного покрова, подчеркнув важность этих действий для глобальной борьбы с изменением климата и деградацией природных ресурсов.
В завершение мероприятия А. Абдухакимов подчеркнул, что предстоящее Десятилетие лесовосстановления (2027−2036 гг.) должно стать временем решительных действий. «От Аральского моря до международных площадок — Узбекистан доказал, что деградированные земли можно вернуть к жизни. Мы готовы делиться опытом и двигаться вперёд вместе с международными партнёрами».