WP узнала, как Киев относится к критике Трампа в адрес России

Украинские чиновники довольны тем, что президент США Дональд Трамп и ряд членов его администрации начали критиковать Россию за отказ идти на компромиссы в вопросе урегулирования, и допускать ужесточение санкций, если позиция Москвы не смягчится. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, который пообщался с советниками президента Украины Владимира Зеленского и другими высокопоставленными должностными лицами.
Собеседники WP сообщили, что украинская сторона готова рассмотреть возможность компромисса и «двустороннего подхода». Он предусматривает прекращение огня на всей линии фронта, как хочет Киев, а также обсуждение долгосрочных «корневых» проблем, как настаивает Москва.
«Через шесть недель мы поймем, ждет ли нас очередной раунд войны, с США или без них, или мирный сценарий», — сказал газете один из политических советников Зеленского.
По его мнению, в долгосрочной перспективе Украине нужно укрепить свою оборонную стратегию и построить ее по примеру Израиля. На это может потребоваться десятилетие, и до тех пор Киеву понадобится американская или европейская помощь, отметил чиновник.
Трамп в конце апреля осудил российские удары по Украине и выразил мнение, что президент Владимир Путин не хочет прекращать конфликт, также республиканец несколько раз пригрозил Москве новыми санкциями в случае отказа от урегулирования. В Белом доме отмечали, что президент США все больше разочаровывается как в Путине, так и в Зеленском, поскольку те не могут сесть за стол переговоров. В то же время Трамп говорил, что с российским президентом ему «до сих пор» проще иметь дело, чем с украинским: «Я думаю, он [Путин] готов заключить сделку».
Кремль отмечал, что достижение соглашения требует усилий, времени и участия Киева в прямых переговорах с Москвой, конфликт «слишком сложен, чтобы быть урегулированным сиюминутно». Путин назвал примирение с Украиной вопросом времени: «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас».
Российская сторона в честь 9 Мая объявила трехдневное перемирие. Украина его официально не поддержала и призвала к прекращению огня минимум на 30 дней, Трамп высказался положительно об этой идее. Прежде он допускал, что если соглашение между Россией и Украиной не будет достигнуто в ближайшее время, он займется другими вопросами внешней политики.