WP узнала, как Киев относится к критике Трампа в адрес России

Трамп в конце апреля осудил российские удары по Украине и выразил мнение, что президент Владимир Путин не хочет прекращать конфликт, также республиканец несколько раз пригрозил Москве новыми санкциями в случае отказа от урегулирования. В Белом доме отмечали, что президент США все больше разочаровывается как в Путине, так и в Зеленском, поскольку те не могут сесть за стол переговоров. В то же время Трамп говорил, что с российским президентом ему «до сих пор» проще иметь дело, чем с украинским: «Я думаю, он [Путин] готов заключить сделку».