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Казахстанские десантники вернулись из Москвы после участия в Параде Победы

80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова вернулись в Казахстан после участия в Параде Победы на Красной площади. Сегодня, 10 мая, они прибыли в Талдыкорган авиабортом Военно-воздушных сил страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Источник: Минобороны РК

Участие в торжественном марше в Москве для меня — огромная честь. В далекие годы с Красной площади бойцы отправлялись на фронт. В самой жестокой войне они выстояли и победили, благодаря силе духа и патриотическому настрою. Очень горд тем, что мне представилась возможность отдать дань памяти тем, кто не щадил своей жизни ради Победы.

сказал старший лейтенант Ерзат Қосын

Напомним, на Красной площади в Москве 9 мая прошёл масштабный Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны Помимо вооружённых сил России, по Красной площади прошли парадные расчеты 13 стран: Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Египта, Китая, Монголии, Мьянмы, Узбекистана. Самым большим из иностранных будет парадный расчет из Китая.

На параде в Москве присутствовал Президент Касым-Жомарт Токаев, который поприветствовал казахстанских военнослужащих.