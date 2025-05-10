Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства

Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.
Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно.
Он отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.
В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве.
Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади.
Он добавил, что наши страны не должны забывать свою историю, «потому что без истории не будет будущего».
По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026−2030 годы.