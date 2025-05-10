Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов в ходе встречи в Москве подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026−2030 годы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны России

Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.

Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно.

сказал в ходе встречи министр обороны РФ

Он отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.

В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве.

Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади.

подчеркнул министр обороны Узбекистана

Он добавил, что наши страны не должны забывать свою историю, «потому что без истории не будет будущего».

По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026−2030 годы.