Алексей Текслер остаётся в десятке наиболее влиятельных глав регионов

Как отмечает региональных представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров, весна в этом году на Урале выдалась беспрецедентно ранняя. В связи с этим в особом фокусе внимания региональных властей были вопросы прохождения паводка (кое-где повторного), а также по предупреждению возникновения лесных пожаров.