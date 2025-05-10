Алексей Текслер остаётся в десятке наиболее влиятельных глав регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций представило свежий рейтинг.
Как отмечает региональных представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров, весна в этом году на Урале выдалась беспрецедентно ранняя. В связи с этим в особом фокусе внимания региональных властей были вопросы прохождения паводка (кое-где повторного), а также по предупреждению возникновения лесных пожаров.
Напомним, что в Челябинской области уже на всей территории региона действует особый противопожарный режим. За нарушения его норм для граждан вводятся повышенные штрафы.
Кроме того, как отмечается в аналитическом докладе Агентства, в преддверии празднования Дня Победы, региональные управленческие команды стали более повышенное внимание уделять вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Среди знаковых инициатив эксперты отметили предложение главы Тюменской области Александра Моора, создать на базе регионального проекта кадровый резерв из бывших и действующих участников СВО.
Укрепился по этому направлению и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который решением президента включён в профильную комиссию Государственного совета.
Кроме того, аналитики отметили знаковость визита главы Южного Урала в Китайскую Народную Республику, которая проходит на фоне подчёркнуто более плотных контактов федерального центра с дружественными странами.
Вкупе, эти факторы и привели к тому, что губернатор Челябинской области продолжается оставаться в десятке наиболее влиятельных глав регионов, заключая топ-10. В рейтинге УрФО он находится на второй позиции, уступая три места главе Тюменской области.
Если говорить о других губернаторах Урал, то в двадцатке продолжает оставаться Руслан Кухарук (18 место, потеря одной позиции). Дмитрий Артюхов (ЯНАО) опустился по итогам апреля теряет сразу четыре позиции, перемещаясь на 33 место. Позитивную динамику продемонстрировал Денис Паслер, врио Свердловской области, занявший 40 место (+3 позиции). На одно место вниз опустился губернатор Курганской области Вадим Шумков, оказавшийся по итогам апреля на 75 месте.