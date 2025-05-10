Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли с визитом в Киев

Рестрикциями Москве пригрозил и новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он пообещал, что если Россия отвергнет перемирие, то «будет серьезное ужесточение санкций и будет продолжена масштабная помощь Украине». Надежду на нее уже выразил украинский посол в Германии Алексей Макеев. Он заявил, что рассчитывает, что Мерц во время визита в Киев объявит о передаче Украины новой партии оружия.