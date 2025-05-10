Заместитель министра обороны Казахстана посетил военный парад в Минске

В рамках визита генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев встретился с казахстанскими курсантами, обучающимися в Военной академии Республики Беларусь, Белорусской государственной академии авиации и знаменоносцами Вооруженных сил РК, участвующими в военном параде.