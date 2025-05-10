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Заместитель министра обороны Казахстана посетил военный парад в Минске

В Беларуси казахстанская делегация под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Центральным событием стал военный парад, состоявшийся у обелиска «Минск — город-герой».

В рамках визита генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев встретился с казахстанскими курсантами, обучающимися в Военной академии Республики Беларусь, Белорусской государственной академии авиации и знаменоносцами Вооруженных сил РК, участвующими в военном параде.

Кроме того, казахстанские военнослужащие посетили этнодеревни «Дукорский Маёнтак», «Дудудки», Центральный дом офицеров Вооруженных сил Беларуси, музей истории Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс «Хатынь».