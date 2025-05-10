В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.
«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.
Он также заявил, что после завершения встречи «коалиции» все участники совместно с Владимиром Зеленским провели «плодотворный» телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный мирному урегулированию украинского конфликта.
Сибига также подчеркнул, что 30-дневное перемирие в случае его соблюдения сможет проложить путь к мирным переговорам.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник передавало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече «коалиции желающих». При этом предложение может быть выдвинуто «в ближайшие дни».
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно, по его словам, добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.