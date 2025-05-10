Пакистан против Индии: причины масштабной военной операции и чем это закончится

Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус» против Индии. Утверждается, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации Индии». В чем причина конфликта между двумя странами и какие последствия могут быть у этого противостояния, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.
Причины конфликта Индии и Пакистана.
Конфликт между Индией и Пакистаном относится к двум категориям:
историческим;территориальным.
— Вопрос в территориальных претензиях друг к другу. В данном случае говорится о городе Кашмир. Территориально он остался пакистанским, эту позицию поддержало международное сообщество, но у Индии к Пакистану были по нему вопросы, — рассказал Маркелов.
Историчность этого конфликта указывает на его неразрешимость с точки зрения идеологии и философии, отметил эксперт. В нем завязаны разные картины мира.
— Все они противоречивы. Исторически вроде права Индия, а географически и идеологически — Пакистан. Иначе говоря, конфликт неразрешим, потому что существует слишком много точек зрения. И когда по одной из них получается договориться, то переходят к другой, а по ней достичь соглашения уже невозможно, — объяснил политолог.
Ситуация накаляется: три конфликта, которые могут перерасти в полноценную войну.
По его словам, у подобных конфликтов есть многофакторность и многосмысловое значение. Подобные напряжения отношений можно наблюдать между Северной и Южной Кореей, Японией и Россией (по вопросу Курильских островов) и у других стран.
— Невозможность договориться в таких конфликтах обоснована тем, что есть разные точки зрения разных сторон, порой они противоположны, — подчеркнул собеседник «ВМ».
Как будет развиваться конфликт Индии и Пакистана.
Динамика и стратегия таких конфликтов имеют две фазы, рассказал специалист:
сначала идет период спокойствия;потом стороны включаются — отношения накаляются после стрельбы, убийств, выяснения претензий.
— Затем они садятся за стол переговоров и приходят к соглашению на какой-то промежуток времени. Но все это может обрушиться из-за очередного человеческого фактора, — заметил политолог. — Кто-то стрельнул «не в ту сторону» и ему ответили. Где-то сработала ложная установка — якобы «одна сторона имеет к нам претензии», и поэтому «наше терпение лопнуло и мы дали ответ». Динамика конфликта — это успокоение после вооруженной фазы. Последняя снимает часть временного противоречия, — пояснил Маркелов.
Именно такая ситуация сейчас развивается в отношениях Индии и Пакистана. Накануне СМИ сообщали об одном из крупнейших боев в истории стран — в небо поднялись 125 самолетов.
Политолог объяснил, выгодна ли США война с участием НАТО.
— Самолеты сели, топливо слили и снова включились дипломатия, переговоры, пропаганда и какие-то договоренности. Естественно, все это происходит не без участия «старших братьев». Со стороны Пакистана это Организация Объединенных Наций (ООН) и Соединенные Штаты, со стороны Индии — Россия, — сообщил политолог.
Существует ли угроза ядерного столкновения.
Все происходящее он сравнил с «размахиванием шашкой». Но многих беспокоит ядерный потенциал Индии и Пакистана. Однако эксперт заверил: в подобных конфликтах он не используется.
— Это только как «приятный фантик» в голове у всех наблюдателей конфликта. Но все ядерные вооружения управляемы. Ни Пакистан, ни Индия не станут использовать их самостоятельно без согласования с остальным миром, — уверен Маркелов.
До начала масштабной военной операции в Пакистане в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах возле аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Индийская армия заявила об обнаружении пакистанских беспилотников в ряде районов. В ответ представитель пакистанской армии заявил, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, пять из которых попали в район Амритсара.