Пакистан против Индии: причины масштабной военной операции и чем это закончится

— Затем они садятся за стол переговоров и приходят к соглашению на какой-то промежуток времени. Но все это может обрушиться из-за очередного человеческого фактора, — заметил политолог. — Кто-то стрельнул «не в ту сторону» и ему ответили. Где-то сработала ложная установка — якобы «одна сторона имеет к нам претензии», и поэтому «наше терпение лопнуло и мы дали ответ». Динамика конфликта — это успокоение после вооруженной фазы. Последняя снимает часть временного противоречия, — пояснил Маркелов.