«После длительной ночи переговоров, которые велись при посредничестве Соединенных Штатов, я с радостью сообщаю, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и великого ума», — заявил американский президент в соцсети Truth Social.
Пакистан и Индия согласились на немедленное прекращение огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия провели переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. По его словам, обе страны согласились прекратить огонь. Информацию подтвердил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.