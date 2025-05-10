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Пакистан и Индия согласились на немедленное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия провели переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. По его словам, обе страны согласились прекратить огонь. Информацию подтвердил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

Источник: AP 2024

«После длительной ночи переговоров, которые велись при посредничестве Соединенных Штатов, я с радостью сообщаю, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и великого ума», — заявил американский президент в соцсети Truth Social.