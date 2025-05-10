Пакистан и Индия согласились на немедленное прекращение огня

«После длительной ночи переговоров, которые велись при посредничестве Соединенных Штатов, я с радостью сообщаю, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и великого ума», — заявил американский президент в соцсети Truth Social.