Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

Как указал представитель ведомства, в 15:35 по местному времени (13:05 мск) командующий военными операциями Пакистана позвонил командующему военными операциями Индии. По итогам переговоров военных «было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени (14:30 мск — прим. ТАСС)», сказал Мисри.