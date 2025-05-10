Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Индия и Пакистан согласовали прекращение огня. Об этом заявил на брифинге первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри.
Как указал представитель ведомства, в 15:35 по местному времени (13:05 мск) командующий военными операциями Пакистана позвонил командующему военными операциями Индии. По итогам переговоров военных «было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени (14:30 мск — прим. ТАСС)», сказал Мисри.
«Сегодня обеим сторонам были даны инструкции, как выполнять это соглашение, а командующие военными операциями вновь побеседуют 12 мая в 12:00 (09:30 мск — прим. ТАСС)», — отметил Мисри.
В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, более 70 террористов были ликвидированы, свыше 60 получили ранения. По данным пакистанских ВС, жертвами стали 26 человек, 46 пострадали. После этого Пакистан нанес ответные удары.